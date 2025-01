Maíra Cardi revela perda do bebê que esperava com Thiago Nigro

Na última quinta-feira, a influenciadora Maíra Cardi compartilhou com seus seguidores um momento delicado: a perda do bebê que esperava com o marido, Thiago Nigro. A notícia foi dada através de um vídeo publicado em seu perfil no TikTok, no qual Maíra aparece no hospital relatando à médica sua preocupação após episódios de sangramento.

Durante a consulta, a médica confirmou a ausência de batimentos cardíacos do feto, explicando que o coração do bebê provavelmente parou de bater no dia 31 de dezembro. Maíra revelou que ela e seu marido demoraram para aceitar a notícia, mas aceitaram a perda como parte da vida.

A influenciadora desabafou sobre o momento mais difícil, confessando que estava difícil para ela e seu marido se situar naquele momento. Ela agradeceu a Deus por todas as coisas e disse que seu coração ficou triste com a perda.

A perda do bebê é um momento difícil para Maíra e seu marido,mas eles estão trabalhando para superar essa perda e aceitar o que Deus lhes envolveu. Maíra também usou o vídeo para compartilhar sua dor e sua experiência com seus seguidores, mostrando que nem sempre as notícias são boas.

Embora a perda seja difícil, Maíra e seu marido estão se esforçando para aceitar e superar essa perda, e sua escolha de compartilhar sua dor com os outros é um ato de coragem e humanidade.