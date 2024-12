Maíra Cardi faz pedido inusitado para seu marido: “Só R$ 1,6 milhão”

Maíra Cardi fez um pedido inusitado para seu marido, Thiago Nigro, durante uma visita a uma joalheria. Ela achou um anel que chamou sua atenção e, com um sorriso, pediu ao marido para presenteá-la com a joia. No entanto, inicialmente ela achou que o preço fosse bem menor, R$ 165 mil, ao invés dos R$ 1,6 milhões que o anel realmente custa.

Maíra compartilhou o momento em seu Instagram, combrincando sobre a situação e chamando atenção para a falta de organização do marido. Ela também revelou que estão hospedados em um hotel na Islândia, onde a bagunça é grande. Para isso, ela publicou um vídeo no Instagram, mostrando as roupas espalhadas pelo quarto.

A influência fitness brasileira não apenas brincou sobre a situação, mas também revelou que haviam acabado de chegar ao hotel. “Primo é rico, mas é bagunceiro. Se vocês vissem o estado desse quarto. Dá uma olhada”, disse ela no vídeo.