Mãe de Nego do Borel defende artista após briga em rua do Rio de Janeiro

Roseli Viana, mãe do cantor Nego do Borel, usou as redes sociais para reagir às críticas que o filho vinha recebendo após uma briga de rua em que foi detido pela polícia no final de semana. O incidente ocorreu na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e os envolvidos foram levados à delegacia e posteriormente liberados.

Roseli se mostrou incomodada com a forma como as pessoas estavam julgando o ocorrido e questionou se as pessoas sempre terão que se submeter a pressão pública sem reagir. Ela destacou que o cantor e sua família sempre enfrentam desafios e que, muitas vezes, as críticas são infundadas.

Nego do Borel também se pronunciou sobre o incidente, dizendo que foi agredido por trás e que estava apenas se protegendo. Ele reforçou sua posição contrária à violência, mas afirmou que, em certas situações, não é possível se manter calado.