Ludmilla lança ‘Sua Preferida’, com WIU e Kevin O Chris

Na noite dessa quarta-feira, a cantora Ludmilla lançou sua nova música, “Sua Preferida”. A faixa é um retorno ao funk carioca e conta com a colaboração do artista Kevin O Chris e do trapper WIU.

Ainda há pouco tempo, fãs começaram a indicar a parceria entre os artistas, após uma movimentação nas redes sociais. No início do mês, Ludmilla, Kevin O Chris e WIU fizeram um rodízio de fotos no Instagram e mesclaram suas imagens de perfil.

A canção “Sua Preferida” tem um trecho que diz: “Vou descendo do jeitinho que te excita// Só de ter você na frente me instiga// Olha que delícia, nem te conhecia// Me encarando assim, já sei que sou sua preferida”. Alguns fãs já o avaliaram, como Brunna Gonçalv, que disse ser “muito boa essa música! Dá muita vontade de rebolar”.