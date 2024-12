Lucas Rangel celebra melhora em lesão no pé antes do casamento

Lucas Rangel, um influenciador digital, comemorou a evolução da fratura no pé sofrida no dia 20 de outubro. Ele já estava andando novamente e agradeceu a Deus por isso. O mineiro compartilhou as etapas da recuperação em um vídeo no Instagram, mostrando imagens do hospital, treinamento com fisioterapia e muletas. Ele destacou a importância da religião em sua recuperação e disse que Deus é capaz de fazer milagres. Além disso, Rangel também preparou sua entrada no altar para o casamento com o também influencer Lucas Bley, que será realizado na próxima segunda-feira (11).