Lucas Lima curte show de Linkin Park com o filho e se declara

Nesta sexta-feira, a banda de nu metal Linkin Park fez seu primeiro show no Brasil. Com ingressos esgotados, o músico Lucas Lima, de 42 anos de idade, desfrutou da apresentação ao lado do filho, Theo, de 10 anos.

Fruto da antiga relação do artista com Sandy, o garoto teve uma vista privilegiada ao subir nos ombros do pai para curtir o show. Através das redes sociais, o gaúcho adotou um tom bem humorado e brincou com a situação.

“É PRA ISSO QUE EU TREINO!!!!!”, enfatizou ele.

No vídeo, a dupla aparece no meio do público ao som da icônica música “In The End”. Animados, Lucas acompanha a letra da canção, enquanto o menino segue agitado. “De novo o universo me obrigando a usar a palavra ‘vibe’…”, escreveu Lima.