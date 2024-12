Luana Flores reflete sobre o futuro do Nordeste com o lançamento ‘Alumeia’

Single com participação de Juliana Linhares antecipa novo álbum e propõe discussão sobre energia eólica de maneira lúdica

A cantora, DJ, percussionista, compositora e diretora Luana Flores lança em novembro o single “Alumeia”. A música acompanha um videoclipe e, ao lado do outro single recém lançado “Encantarya”, abre as portas para um novo álbum que deve chegar no ano que vem. Luana é criadora do conceito “Nordeste Futurista”, que une tradição e inovação em uma mistura que passa pelos ritmos e práticas tradicionais da cultura nordestina, como forró, baião e coco, com elementos da música eletrônica contemporânea.

Em seu single “Alumeia”, Luana conta sobre as inspirações que a levaram a criar uma canção que promove discussão sobre energia eólica de maneira lúdica. A artista visa trazer consciência sobre o impacto do uso de energia eólica e como isso pode beneficiar o futuro do Nordeste. A música é uma combinação perfeita de ritmos nordestinos e elementos da música eletrônica, garantindo uma experiência única para os ouvintes.

Avenida para mostrar a expressão e a interpretação de Luana Flores sobre sua música e a importância que a filosofia do Nordeste Futurista tem para sua carreira.