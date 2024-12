Luan Santana segue Ao Vivo Na Lua e entra em fase crescente

Nesta quinta-feira (21), às 21h, as principais plataformas de áudio do país recebem a canção “Parece”, uma das nove faixas do 2º EP de Luan Santana. A faixa integra o projeto “LUAN AO VIVO NA LUA”, gravado este ano pelo cantor.

Com os novos lançamentos, o DVD vai se revelando aos poucos, alimentando a curiosidade do público e permitindo que cada nota seja apreciada a seu tempo. Ainda esta semana, nesta sexta-feira (22), “Parece” ganhará também sua versão em videoclipe no canal de Luan Santana no YouTube.

O cantor também assina a música “Parece”, ao lado de Patrick Graue, Gui Dias e Theo. O projeto “LUAN AO VIVO NA LUA” teve a canção “Clone” como canção de lançamento. Além disso, a fase Crescente do EP conta com outras sete músicas: “Meia-Noite às Seis”, “Eles Estavam Certos”, “Decidida a Me Esquecer”, “Se Arrependimento Matasse”, “Certeza”, “Coisas que eu Não Vou Deixar de Ter” e “Sedutor”.