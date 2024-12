Lorna Luft, filha de Judy Garland, elogia Wicked: “Magnífico”

Prequel de O Mágico de Oz, estrelado por Judy Garland, Wicked chega aos cinemas brasileiros a partir desta terça-feira, dia 19, em sessões antecipadas.

A atriz Lorna Luft, filha de Judy Garland, usou suas redes sociais para elogiar Wicked, prequel de O Mágico de Oz, longa de 1939 estrelado pela sua mãe, que chega aos cinemas brasileiros a partir desta terça-feira, dia 19 de novembro.

Lorna Luft elogiou o diretor Jon Chu e as atrizes Cynthia Erivo e Ariana Grande, destacando suas performances como “magníficas” e “mais que perfeitas”.according to Lorna Luft, the sequel to The Wizard of Oz, starring Judy Garland, is a magnificent film that brings the story to life in a new and exciting way.