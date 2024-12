Lorena Maria faz ultrassom 3D e se encanta com rosto de bebê

Grávida de um menino, a influenciadora digital Lorena Maria compartilhou o rosto do bebê após a realização de um ultrassom 3D. Através do Instagram, além dos registros ela relatou ter visto semelhanças entre o filho que espera com MC Daniel e ela.

Em seu post, Lorena Maria expressou sua felicidade com o rosto do bebê, destacando que o nariz é “gordinho”. Ela também mostrou entusiasmo com os demais traços do menino, comparando-o com como ela era bebê.

A empresária demonstrou que está muito feliz com os traços do bebê, incluindo a boquinha e o nariz. No entanto, também manifestou cautela sobre o rosto, sabendo que ainda há muito para se ver quando o bebê nascer.