Lorena Maria exibe projeto de quarto do filho com MC Daniel

A empresária e digital influencer Lorena Maria, grávida de um menino, fruto da relação com o cantor MC Daniel, compartilhou detalhes do quarto do seu bebê no Instagram. O quarto tem como tema “Universo”, uma paixão da mãe, que expôs fotos e vídeos do local.

As imagens mostram uma lua posicionada no centro de uma parede, com estrelas luminosas ao redor. Em outra parede, há mais estrelas com pinturas de planetas. A cor escolhida para o fundo do quarto é um azul escuro. Os móveis incluem um berço na lateral, uma cama de casal no centro e uma grande poltrona branca, com apoio para os pés à frente.

Lorena também escreveu que está procurando um artista para pintar uma nebulosa no teto do quarto.