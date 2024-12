Lord Vinheteiro perde acesso a R$ 2 milhões em Bitcoin e é hospitalizado por estresse

Here is a veridical and simple summary of the news in Portuguese:

O pianista Lord Vinheteiro, cujo nome verdadeiro é Fabrício André Bernard Di Paolo, está passando por uma situação financeira e emocional difícil. Ele foi hospitalizado após perder o acesso a uma carteira de Bitcoin avaliada em mais de R$ 2 milhões. Fabrício revelou que perdeu a senha de sua carteira de hardware, o Ledger Nano X, possivelmente descartada junto com partituras antigas doadas a uma livraria. Ele até compartilhou um vídeo revirando sua biblioteca em busca do backup perdido.

A situação se soma a outras perdas financeiras significativas. Fabrício investiu no mercado de ações e criptomoedas em momentos desfavoráveis, sofrendo prejuízos com ações da Oi e vendendo Bitcoin com grandes desvalorizações.