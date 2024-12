Linkin Park: Popularidade da banda no Brasil aumenta após shows e “From Zero”

Plataforma Deezer registrou crescimento de 212% nas reproduções da banda, com destaque para faixas do novo disco, que aparecem entre as mais ouvidas.

Depois de sete anos de hiato, o Linkin Park voltou a tocar com uma nova formação. Emily Armstrong assume os vocais deixados por Chester Bennington, enquanto Colin Brittain é o novo baterista. A volta ao palco coincide com o lançamento de um novo álbum, “From Zero”, e uma turnê mundial que passará pelo Brasil em novembro.

A banda também anunciou que voltará ao Brasil em 2025, com shows previstos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre. A visita ao país e o lançamento do álbum contribuíram para um aumento na popularidade do Linkin Park.