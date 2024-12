Linkin Park: Conheça as 10 músicas da banda mais ouvidas na Deezer

Linkin Park, banda de rock estadunidense, está de volta ao Brasil após uma pausa de sete anos. A banda irá realizarshows em dois dias consecutivos, 15 e 16 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

Linkin Park é conhecida por hits como “Numb”, “In the End” e “Faint”. O grupo se reuniu para a turnê de lançamento de “From Zero”, álbum que será lançado no próximo dia 15 e marcará um novo começo após a morte do vocalista Chester Bennington em 2017. A nova formação da banda contará com Emily Armstrong nos vocais ao lado de Mike Shinoda e Colin Brittain na bateria.

A turnê será um momento especial para os fãs da banda, que estão ansiosos para ver o grupo novamente em ação após a longa pausa.