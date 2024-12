Linkin Park anuncia quatro shows no Brasil em 2025; cidades, datas e mais

A banda americana Linkin Park revelou que fará quatro shows no Brasil em 2025, antes de se apresentar em 2024 na cidade de São Paulo.

Linkin Park, conhecida banda de rock estadunidense, composta pelo músico Mike Shinoda, Emily Armstrong, Colin Brittain, Joe Hahn, Brad Delson e David “Phoenix” Farrell, anunciou quatro shows no Brasil no próximo ano. A revelação surpreendeu, pois o grupo ainda apresentava sua show no Allianz Parque, em São Paulo, durante a inauguração do disco “From Zero”.

As datas foram anunciadas como 8 de novembro, em Rio de Janeiro, 10 de novembro, em São Paulo, 13 de novembro, em Brasília, e 15 de novembro, em Porto Alegre. No entanto, a banda não divulgou os locais ou início da venda dos ingressos, apenas o show na capital.