Linkin Park anuncia quatro novos shows no Brasil em 2025

Nesta quinta-feira (14), a banda de Nu Metal Linkin Park anunciou as datas da “From Zero World Tour” para o ano de 2025. O grupo retorna ao Brasil para quatro apresentações em novembro.

No próximo ano, os artistas sobem ao palco nos dias 08, 10, 13 e 15 de novembro, respectivamente, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e em Porto Alegre, em um festival. A confirmação da nova passagem pelo país em 2025 não foi acompanhada de detalhes sobre as sedes das apresentações.

A banda estreia uma nova formação, com Emily Armstrong como nova vocalista e Colin Brittain como baterista, após a morte do cantor Chester Bennington, em 2017. Atualmente, o Linkin Park está presente no Brasil, realizando duas apresentações no feriado de Proclamação da República (15) e no sábado (16) no Allianz Parque, em São Paulo.