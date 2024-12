Lindsay Lohan revela momento inusitado com CEO da Disney na estreia de Operação Cupido

Atriz relembra resposta ao ser questionada sobre sua ‘irmã gêmea’ durante o evento em 1998

Durante sua participação no programa “Watch What Happens Live”, a atriz Lindsay Lohan compartilhou uma história curiosa de sua estreia no filme “Operação Cupido”. Em 1998, o CEO da Disney na época, Michael Eisner, perguntou, de forma descontraída, onde estava a “irmã gêmea” de Lohan, fazendo referência às personagens Hallie e Annie Parker, ambas interpretadas pela atriz.

“Operação Cupido” foi um marco na carreira da atriz, que logo garantiu seu lugar como uma das estrelas de Hollywood. Lohan contou que, após o filme, nunca mais precisou passar por audições para conseguir papéis. “Foi o início de tudo para mim”, destacou.

Além de revisitar sua trajetória, a atriz revelou novidades empolgantes sobre sua carreira musical. Ela confirmou ter gravado novas músicas, incluindo uma faixa para a sequência do filme “Sexta-Feira Muito Louca”, intitulada “Freakier Friday”.