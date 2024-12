Liam Payne foi carregado de volta a quarto de hotel antes de morrer, diz site

Artista, que ficou conhecido como membro da boy band One Direction, morreu após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina.

Liam Payne, membro da boy band One Direction, não resistiu a um acidente fatal após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Segundo relatos, o cantor havia sido carregado por funcionários do hotel momentos antes do acidente.

Ainda de acordo com relatos, Liam Payne estaria desorientado e, supostamente, sob efeito de drogas. Os funcionários do hotel teriam levado o cantor de volta ao seu quarto, mas Payne teria se negado a entrar, assim os seguranças teriam usado um cartão da gerência para fazê-lo entrar.

Com relação ao ocorrido, a polícia foi chamada para conter um homem agressivo que poderia estar sob influência de drogas ou álcool. Ao chegar ao local, confirmaram a morte do ex-membro da boy band One Direction.