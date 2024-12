Liam Gallagher nega que Oasis está trabalhando em novo álbum: ‘Sempre querem mais’

Liam Gallagher desmentiu boatos sobre o Oasis estar gravando um novo álbum. Embora tenha afirmado anteriormente que o disco estava pronto, o músico negou que a banda esteja trabalhando em um novo álbum. Em setembro, Liam respondeu a um fã no Twitter que o álbum estava pronto, e também disse que “está na bolsa” e “esqueça a parrada do ar”. No entanto, recentemente, negou que a banda esteja produzindo um novo álbum, afirmando que estava apenas brincando. Liam ainda mencionou que a reunião com o irmão resultará em mais que uma turnê, mas não um novo álbum.