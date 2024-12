Liam Gallagher, do Oasis, opina sobre o The Cure nas redes sociais; veja

Cantor comenta sobre a banda nas redes sociais e provoca debate entre fãs

Liam Gallagher, vocalista da banda Oasis, publicou suas opiniões sobre a banda The Cure nas redes sociais. Em um diálogo no Twitter, um seguidor sugeriu que ele ouvisse a banda liderada por Robert Smith, com a frase “Ouça The Cure.” Gallagher respondeu de forma provocativa, afirmando que prefere ouvir outros estilos musicais e compartilhou uma frase considerada rude.

Gallagher começou a conversa revertendo à pergunta de um seguidor sobre a identidade de uma pessoa em uma foto. O cantor respondeu com seu humor característico, referindo-se a uma série britânica de comédia. Quando outro usuário sugeriu que ele ouvisse The Cure, Liam foi além e disse que prefere ouvir o som de dois foxes se acasalando em um bosque às 5h30 da manhã.

Embora suas declarações possam soar como uma crítica direta à banda, Liam afirma não ter nada contra a The Cure, mas deixou claro que tem preferências musicais diferentes.