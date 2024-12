Liam Gallagher, do Oasis, faz um anúncio misterioso nas redes sociais

Cantor gera especulação sobre shows e novidades da banda, que retorna ao Brasil em 2025

Liam Gallagher deixou os fãs do Oasis em suspense no sábado (16) ao publicar na conta oficial no X (antigo Twitter) a mensagem “Um grande anúncio está chegando”. A declaração rapidamente acumulou mais de um milhão de visualizações e gerou uma onda de teorias entre os admiradores da banda. Os mais otimistas especulam que o anúncio possa ser uma surpresa para a turnê de reunião da banda em 2025, como datas adicionais, performances especiais ou até mesmo um novo álbum.

Por outro lado, fãs mais céticos temem o cancelamento de shows ou um possível desentendimento entre Liam e seu irmão Noel Gallagher, cuja rivalidade é histórica desde a separação do Oasis em 2009. Poucos minutos após a primeira mensagem, Liam voltou à rede social com uma publicação enigmática, escrita em caixa alta: “IM THE F**KNG B****X CMON”. Muitos acreditam que o cantor estava expressando sua excitação ou frustração.