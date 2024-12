Lexa reflete sobre maternidade e rebate comentários sobre gravidez infeliz

Lexa, cantora de 29 anos, estava grávida da sua primeira filha e compartilhou suas reflexões sobre a maternidade em suas redes sociais. A motivação foi um comentário que questionava a possibilidade de felicidade durante a gravidez. O artista, grávida da sua primeira filha com o ator Ricardo Vianna, disse que apesar dos desafios, está vivendo uma fase especial em sua vida.

O comentário que motivou a resposta da cantora expressava receios sobre a gravidez, citando indisposição, vulnerabilidade emocional e medo de abandono. A internauta que fez o comentário negou a possibilidade de uma mulher estar feliz durante a gravidez, afirmando que elas são sempre infelizes, indispostas e vulneráveis.

No entanto, Lexa trouxe um olhar diferente, afirmando que a felicidade pode coexistir com as dificuldades. Ela disse que pediu muito para Deus a sua filha e que mesmo com os desafios, está feliz e vivenciando momentos que nenhuma outra coisa poderia lhe dar.