Lenny Kravitz: Frejat se pronuncia sobre show de abertura interrompido: ‘Indignado com o desrespeito’

Frejat, um dos artistas que abriram o show de Lenny Kravitz em São Paulo, último sábado, no Allianz Parque, teve o final de sua apresentação interrompido abruptamente. O ex-Barão Vermelho se pronunciou sobre o ocorrido na tarde do domingo seguinte e disse que está “indignado com o desrespeito”.

A apresentação de Frejat foi integrada ao show de abertura de Lenny Kravitz, que contou com a presença de outros artistas, incluindo Liniker e Lianne La Havas. Frejat é um artista com mais de 40 anos de carreira e abriu seu show com o sucesso “Puro Êxtase”, seguido de outros hits marcantes, além de homenagear nomes como Raul Seixas e outros.

Apesar de estar indignado com o desrespeito, Frejat agradeceu o apoio do público em uma publicação nas redes sociais, mencionando: “A gente se vê por aí”.