Lenny Kravitz faz show com ar de festival e embala o público com hits em SP

O cantor e compositor nova-iorquino se apresentou na capital paulista neste sábado, 23, com shows de abertura de Liniker, Lianne La Havas e Frejat

O sábado, 23, foi um dia cheio de shows em São Paulo. Entre eles, o cantor e compositor Lenny Kravitz desembarcou no Brasil para uma única apresentação da Blue Electric Light Tour. Antes do show principal, Liniker, Lianne La Havas e Frejat fizeram shows de abertura para o nova-iorquino.

Liniker fez um set reduzido do seu mais recente disco de estúdio, “Caju” (2024), no final da tarde. Lianne, por sua vez, passeou pela carreira com canções como “Green & Gold”, do álbum “Blood” (2015), e “Seven Times”, do LP autointitulado e lançado em 2020.