Taís Araujo começou a semana com motivos para comemorar. Ela completou 46 anos e recebeu uma homenagem emocionante do marido, Lázaro Ramos, nas redes sociais. O ator, com quem Taís compartilha uma história de amor de cerca de 20 anos, usou as redes sociais para celebrar a data especial com um carrossel de fotos que relembrou momentos marcantes do casal.

Lázaro Ramos publicou uma mensagem de parabéns para Taís, lembrando a alegria e leveza que ela transmite com o passar dos anos. Ele relembrou o aniversário de 30 anos de Taís, destacando sua felicidade e sorte. O ator também desejava a Taís tudo de melhor e sorte para o novo trabalho que se inicia.

A publicação de Lázaro Ramos recebeu uma enxurrada de comentários de amigos e fãs do casal, incluindo personalidades como Sabrina Sato e Renata S.