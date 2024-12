Lanterns, série da Tropa dos Lanternas Verdes, estreia próxima a Supergirl no DCU

Lanterns, série sobre a Tropa dos Lanternas Verdes, finalmente tem uma previsão de lançamento. O programa, que é parte da nova fase do DC Universe, será estrelado por Kyle Chandler como Hal Jordan e Aaron Pierre como John Stewart. A série acompanhará os dois heróis enquanto investigam um assassinato na Terra, trazendo uma abordagem mais investigativa ao universo dos super-heróis.

James Gunn, responsável por reorganizar o DC Universe, confirmou que a série estreia em 2026, próximo ao lançamento de Supergirl: Woman of Tomorrow, previsto para 26 de junho do mesmo ano. Gunn explicou que a produção está avançando rapidamente e que a série será essencial para o novo arco narrativo do DC Universe.

A série Lanterns foi descrita como uma produção com tons de True Detective, destacando o aspecto investigativo da parceria entre Hal Jordan e John Stewart. Além disso, Gunn mencionou que o show terá forte conexão com outros projetos do DC Universe, incluindo filmes e séries, reforçando a continuidade entre os lançamentos. A série faz parte de um cronograma robusto que começa com Creature Commandos em dezembro de 2024 e segue com o primeiro filme da nova fase, Superman, programado para 11 de junho.