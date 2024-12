Lana Del Rey anuncia novo álbum ‘The Right Person Will Stay’

Lançamento do décimo álbum da cantora está previsto para 21 de maio

A cantora Lana Del Rey anunciou seu próximo álbum, intitulado “The Right Person Will Stay”, que será lançado em 21 de maio de 2025. Esse será o décimo trabalho de estúdio da artista, que também planeja uma turnê pelo Reino Unido e Irlanda.

Lana Del Rey compartilhou a novidade em suas redes sociais e destacou a colaboração com os produtores e compositores Luke Laird, Drew Erickson e Jack Antonoff. A publicação também revelou que novas músicas serão lançadas antes do festival Stagecoach, incluindo a faixa “Henry, Come On”.

A cantora também compartilhou uma postagem em sua conta no Instagram, que inclui uma imagem com o título do álbum e a data de lançamento.