Lady Gaga: Prefeito do Rio de Janeiro sugere show gratuito em Copacabana em 2025

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, divulgou um vídeo nas redes sociais com a cantora Lady Gaga cantando “Shallow”, um dos seus maiores sucessos. A publicação gerou grande repercussão entre os internautas, com comentários esperançosos sobre uma eventual volta da cantora ao Brasil.

Paes publicou uma mensagem misteriosa ao lado do vídeo, que gerou especulações sobre a possibilidade de Lady Gaga se apresentar gratuitamente na praia de Copacabana em 2025. O último show da cantora no país ocorreu em 2012, durante a turnê “Born This Way Ball Tour”, que passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Em 2025, Lady Gaga lança o seu sétimo álbum de estúdio, com o primeiro single sendo “Disease”. A notícia causou um grande impacto entre os fãs da cantora, que esperam ansiosamente para saber se a apresentação em Copacabana realmente ocorrerá.