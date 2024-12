Khalid fala sobre estar ‘magoado’ com acusações feitas por ex que o expôs

Khalid negou alegação de Hugo Almonte de que o cantor lhe deu cocaína rosa.

O cantor de R&B Khalid estava magoado pelas alegações feitas pelo seu ex, Hugo Almonte. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Khalid disse que estava frustrado com as acusações e criticou os usuários que o acusavam de ser “manipulador” após as postagens de Almonte.

“Tudo isso é definitivamente frustrante”, disse Khalid no vídeo. “Não vou fingir que não estou incomodado. Eu nunca disse que não estava incomodado com nada. Isso é muito perturbador… Eu tive que dizer algo.”