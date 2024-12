Keira Knightley diz que foi ‘afastada publicamente’ após Piratas do Caribe

Apesar de ter participado de quatro filmes da franquia Piratas do Caribe, Keira Knightley foi, segundo ela, “afastada publicamente” após atuar como Elizabeth Swann.

Keira Knightley, de 39 anos, revelou como foi afastada publicamente após atuar na icônica franquia Piratas do Caribe. A atriz interpretou o papel de Elizabeth Swann em quatro filmes da franquia, entre 2003 e 2017, ao lado de estrelas como Johnny Depp, Orlando Bloom e Bill Nighy.

Em entrevista, Keira Knightley refletiu sobre as próprias experiências durante seus anos como Elizabeth Swann, mas não detalhou qual foi o motivo da suposta afastamento. A atriz, que é mãe de dois filhos, continuou sua carreira em filmes como “A Irmã do Sol” e “The Nutcracker and the Four Realms”.