Katy Perry anuncia turnê na América do Sul em 2025

Atração do Palco Mundo na 40ª edição do Rock in Rio, a cantora Katy Perry já tem data para voltar à América do Sul. Nesta segunda-feira (12), a estadunidense anunciou duas datas na região da “THE LIFETIMES TOUR”, para setembro de 2025.

A artista abrirá o show no Estádio Bicentenário La Florida, em Santiago, no Chile, no dia 06 – sábado – e, em seguida, apresentará-se na terça-feira, 09 de setembro, na Movistar Arena, em Buenos Aires, na Argentina. Segundo informação, haverá uma pré-venda de ingressos no próximo dia 19 de novembro.

A turnê promove o mais recente trabalho “143”, lançado durante a passagem da cantora no Brasil, e também já tem datas anunciadas na Austrália. Além disso, Katy Perry se apresentará 13 vezes no país entre os dias 09 e 30 de junho de 2025, com três shows esgotados e outras três datas extras.