Kate Winslet e Leonardo DiCaprio se reencontram e atriz se emociona!

Ao longo da carreira, Kate Winslet atuou com Leonardo DiCaprio em apenas dois filmes: Titanic (1997) e Foi Apenas um Sonho (2008). Dupla que estrelou fez par romântico principal de Titanic, clássico dirigido por James Cameron e lançado em 16 de janeiro de 1998 nos cinemas brasileiros. Kate Winslet e Leonardo DiCaprio se reencontraram e a atriz se emocionou bastante quando o colega a exaltou em um longo discurso.

Este momento foi ocorrido durante exibição especial do filme Lee, estrelado por Winslet e dirigido por Ellen Kuras, no teatro Harmony Gold, em Los Angeles, no início desta semana. A produção é baseada na biografia The lives of Lee Miller, escrita por Antony Penrose, que conta a história da fotojornalista de guerra Lee Miller.