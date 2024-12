Kanye West planeja renovação de votos com atual e quer Kim Kardashian como convidada, diz site

Kanye West, 46, está planejando uma cerimônia de renovação de votos com sua atual esposa, Bianca Censori, que promete ser tão excêntrica quanto o próprio rapper. O evento ocorrerá em dezembro, marcando dois anos de casamento do casal, e será realizado na nova mansão de West em Los Angeles, avaliada em US$ 35 milhões.

O rapper também planeja dar um toque polêmico à celebração. Ele e Bianca podem subir ao altar usando vestimentas mínimas, reforçando o estilo controversial que se tornou marca registrada do casal nos últimos meses. Segundo uma fonte, West quer algo chocante e está considerando seriamente roupas que praticamente não cubram nada.

Além disso, West pretende acabar com os rumores de que seu casamento com Censori estaria em crise, transformando o evento em uma demonstração pública da solidez do relacionamento. O que mais chamou atenção é a possibilidade de Kim Kardashian, ex-esposa do artista, estar na lista de convidados.