Justiça remove nome do cantor Leonardo de “lista suja”: Saiba mais

O cantor Leonardo teve seu pedido atendido e será removido da lista de empregadores que utilizam mão de obra em condições análogas à escravidão.

A decisão determina que o nome de Leonardo seja retirado do Cadastro de Empregadores com registros de trabalho escravo, com prazo até 20 de novembro de 2024 para que a União cumpra a medida.

A inclusão do nome de Leonardo na lista ocorreu após uma fiscalização no ano passado na Fazenda Talismã, localizada em Jussara (GO), que encontrou trabalhadores em situação considerada degradante. O cantor, cujo nome verdadeiro é Emival Eterno da Costa, foi incluído na lista em 7 de outubro.