Juliette responde criticas ao falar de relacionamento com homem feio

Juliette, campeã do BBB 21 e influenciadora digital, usou as redes sociais para esclarecer uma declaração feita no programa “Acessíveis Cast”, de Titi Muller e MariMoon. Na entrevista, a cantora disse que não se relacionaria mais com homens feios, o que gerou críticas nas redes sociais.

Juliette comentou sobre desilusões amorosas que enfrentou no passado, explicando que pessoas feias podem ser inseguras e querem descontar em alguém. No entanto, após a repercussão, a influenciadora reforçou que aquilo foi apenas uma brincadeira. Ela explicou que sempre gostou de homens feios, exceto pelo namorado atual, Kaique Cerveny, que é uma exceção.

Além disso, Juliette aproveitou para rebater críticas sobre sua própria aparência, afirmando que não é sobre beleza, pois é um conceito amplo e que se considera superinteressante.