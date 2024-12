Josh Brolin ameaça se aposentar se Villeneuve não for indicado ao Oscar por Duna 2

O ator Josh Brolin, que interpreta Gurney Halleck na franquia Duna, fez uma declaração enfática sobre o diretor canadense Denis Villeneuve. Segundo Brolin, caso Villeneuve não seja indicado ao Oscar de Melhor Diretor pelo trabalho em Duna: Parte Dois, ele pretende abandonar sua carreira de ator.

“Se ele não for indicado este ano, vou parar de atuar”, afirmou Brolin. Ele elogiou intensamente o novo longa, destacando sua superioridade em relação ao filme anterior, que recebeu 10 indicações ao Oscar, vencendo em seis categorias. “Foi um filme melhor que o primeiro. Quando assisti, senti como se meu cérebro tivesse sido aberto. É magistral, e Denis é um dos nossos principais cineastas. Se o Oscar tiver algum significado, eles o reconhecerão”, completou.

Villeneuve não foi indicado a Melhor Diretor na edição anterior do prêmio, apesar das várias indicações e vitórias do primeiro filme. Para Duna: Parte Dois, Brolin e outros membros do elenco esperam que a Academia reconheça o trabalho do cineasta. O novo filme tem sido apontado como um forte concorrente para a próxima temporada.