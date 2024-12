Johnny Hooker leva turnê especial de 20 anos de carreira para Europa

O cantor e compositor pernambucano Johnny Hooker se apresentará em Portugal, com shows em Braga no dia 23 de novembro e em Lisboa no dia 29. Após uma turnê nacional, o artista levará o espetáculo a Portugal, onde já teve concertos sold out em passagens anteriores.

Johnny Hooker, que celebra 20 anos de carreira, expressou seu prazer em returnar ao país. Ele comenta que sempre é recebido com carinho na Europa e acredita que levar esse show especial para o público europeu é uma grande realização na sua trajetória.

Desse modo, Johnny Hooker não apenas retorna a Portugal, mas também levará um show que commemora sua carreira.