O festival João Rock anuncia data para edição de 2025 em Ribeirão Preto. Anualmente, o evento acontece no Parque Permanente de Exposições em um único dia, com atrações divididas em quatro palcos. Após receber artistas como Lulu Santos, Pitty, Paralamas do Sucesso e Ebony em 2024, o João Rock revelou oficialmente a data em que acontecerá a edição de 2025, que deve reunir 70 mil pessoas no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto.

Os responsáveis pelo evento confirmaram que o festival ocorrerá no dia 14 de junho de 2025. Em comunicado enviado à imprensa, Marcelo Rocci, um dos organizadores e criadores, adiantou que a próxima edição será histórica. O line-up deve ser divulgado nos próximos meses.

A única edição do João Rock reuniu artistas de grande repercussão nacional e internacionais, fazendo do evento um marco importante no calendário de eventos musicais do Brasil.