João Pernambuco é homenageado com projeto audiovisual na voz de Glaucia Nasser

João Pernambuco, um músico brasileiro, está prestes a ser homenageado com um projeto audiovisual. A obra, intitulada “João Pernambuco – Coração do Violão”, será lançada em 22 de novembro no YouTube. Isso coincidirá com o ano em que João Pernambuco completaria 141 anos.

O projeto foi gravado em maio, no Teatro de Santa Isabel, em Recife, e é produzido e interpretado pela cantora mineira Glaucia Nasser. Paulo Dafilin é o responsável pela direção musical e arranjos, e Julio Cesarini pela direção artística. Além disso, o Instituto de Arte Popular João Pernambuco e a Fundação Brasil Meu Amor são responsáveis pela realização do projeto.

Para celebrar o lançamento, uma festa será realizada na Praça do Frevo, também em Recife. A obra homenageia a contribuição de João Pernambuco para a música popular brasileira, pois ele foi o primeiro compositor a escrever para violão solo no país.