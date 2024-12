Jennifer Lopez vive novo affair após divórcio com Ben Affleck

Jennifer Lopez parece ter encontrado um novo afeto após o divórcio com Ben Affleck, finalizado oficialmente em agosto do ano passado. Segundo notícias, a cantora e atriz estaria vivendo um romance com seu segurança, apesar de não estar oficialmente namorando. A fonte próxima revelou que Jennifer não está ativamente namorando, mas que ela se sente atraída pelo segurança e que o flerte tem um efeito curioso: ela sabe que isso deixará Ben louco.

A mesma fonte também falou sobre o fim do casamento com Ben Affleck, afirmando que Jennifer não queria o divórcio, mas que o ator sempre foi do tipo que foge de seus problemas. A fonte disse ainda que Jennifer acha que um pouco de flerte vai redimir sua imagem, pois ela sempre é a que larga, não a que é largada. O casal se separou após dois anos de casamento.

Jennifer Lopez foi questionada sobre o trabalho de Ben Affleck como produtor após o divórcio, em um evento de lançamento do filme Unstoppable em Londres. Após o divórcio, parece que os dois preferem manter um relacionamento estritamente profissional. Quando um repórter perguntou a Jennifer como ela descreveria o trabalho de Affleck, ela se esquivou da resposta e preferiu mudar de assunto.