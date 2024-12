Jennifer Lawrence e Malala Yousafzai lançam documentário sobre resistência feminina no Afeganistão

Jennifer Lawrence, atriz vencedora do Oscar, e Malala Yousafzai, ativista paquistanesa e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, uniram forças em um projeto poderoso: o documentário “Bread and Roses”, agora disponível na Apple TV+. O filme, dirigido pela cineasta afegã Sahra Mani, oferece uma perspectiva intimista sobre as experiências de mulheres no Afeganistão após a retomada do poder pelo Talibã em 2021. Sob um regime que restringe severamente os direitos femininos, a produção visa amplificar as vozes das mulheres e destacar sua resistência.

O documentário acompanha a história de três mulheres afegãs que enfrentam os desafios impostos pelo regime. Zahra, uma dentista determinada, luta para manter seu consultório aberto apesar das tentativas do Talibã de forçá-la a encerrar suas atividades. Taranom, uma ativista que vive escondida perto da fronteira com o Paquistão, continua a defender os direitos das mulheres mesmo sob constantes ameaças. Sharifa, uma ex-funcionária pública, enfrenta o isolamento imposto pelo regime, forçada a ficar em casa com sua família. Cada história reflete as dificuldades e a coragem de mulheres que se recusam a ser silenciadas.

Malala Yousafzai enfatizou a importância de dar às mulheres afegãs a oportunidade de contar suas histórias e lutar por seus direitos. O documentário “Bread and Roses” é um testemunho da resistência feminina no Afeganistão e uma importante contribuição para a awareness sobre as lutas das mulheres em países em que seus direitos são violentamente restringidos.