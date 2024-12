Jeff Goldblum toca música de Wicked no piano em estação de trem de Londres

A apresentação surpresa no piano de Sir Elton John coincidiu com a inauguração de uma árvore de Natal com o tema Wicked na estação. O ator Jeff Goldblum, que interpreta o Mágico de Oz na adaptação cinematográfica do musical, sentou-se ao piano e tocou um trecho de música de “Wicked”, além de algumas canções de Natal.

No dia da quarta-feira, Jeff Goldblum surpreendeu os passageiros da Estação Internacional de St. Pancras em Londres com uma apresentação improvisada no piano de Sir Elton John. A aparição coincidiu com a inauguração de uma árvore de Natal temática do musical Wicked, em parceria com a Universal Pictures, antes do lançamento do filme nos cinemas. Goldblum tocou um trecho de música de “Wicked” e algumas canções de Natal, incluindo “Winter Wonderland”.

A apresentação de Goldblum foi uma pausa bem-vinda na movimentada estação de trem, trazendo um toque especial de magia para os passageiros na véspera de Natal.