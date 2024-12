Jason Bonham é dispensado da banda de Sammy Hagar: “chocado”

Baterista disse ter se chateado com decisão tomada pelo cantor, mas garante não guardar mágoas: “o cara me ensinou muito”

O baterista Jason Bonham disse ter se chateado com uma decisão tomada pelo seu parceiro de banda, o cantor Sammy Hagar, mas garante que não vai guardar mágoas. A relação profissional entre os dois não parece ter acabado bem.

A dupla havia trabalhado juntos há uma década, inicialmente no projeto Sammy Hagar & The Circle e mais recentemente na turnê Best of All Worlds. A turnê foi bem recebida pelo público, pois Sammy Hagar revisitava diferentes fases do Van Halen ao lado do baixista clássico Michael Anthony, do guitarrista Joe Satriani e do próprio Jason Bonham na bateria.