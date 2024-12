Jamie Lee Curtis deixa X/Twitter: ‘Deus, dê-me serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar’

A atriz não explicou o motivo que a levou a desativar sua conta na rede social.

Jamie Lee Curtis deixou o Twitter e publicou no Instagram uma captura de tela que mostra que sua conta foi desativada. Na legenda, ela escreveu: “Deus, dê-me serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas”.

Jamie Lee Curtis não explicou a razão pela qual abandonou o Twitter, mas sua decisão ocorreu na esteira de anúncios como o do Festival Internacional de Cinema de Berlim e do jornal britânico The Guardian sobre tema não especificado.