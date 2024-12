James Gunn esclarece o futuro de Peacemaker e a exceção da Liga da Justiça

James Gunn, co-CEO da DC Studios, esclareceu o status de Peacemaker e The Suicide Squad dentro do novo Universo Cinematográfico DC (DCU), que será reiniciado a partir de dezembro com Creature Commandos. Em entrevista recente, Gunn afirmou que ambos os projetos são considerados canônicos no DCU, exceto por um detalhe envolvendo a Liga da Justiça.

Peacemaker, estrelado por John Cena, continua diretamente os eventos de The Suicide Squad, de 2021, e se passava no antigo DCEU. Com a transição para o DCU, Gunn confirmou que os eventos da série e do filme serão integrados à nova continuidade. “Você os ouvirá falar sobre coisas que aconteceram em [The] Suicide Squad ou Peacemaker em Creature Commandos. Bem, então, essas coisas automaticamente se tornam canônicas”, explicou Gunn.

No entanto, uma cena específica da primeira temporada de Peacemaker foi destacada como um ponto fora da curva. O final da série apresenta uma aparição especial da Liga da Justiça, com Jason Momoa e Ezra Miller reprisan.