James Cameron se irritou após recusa de Josh Brolin em Avatar

O ator Josh Brolin compartilhou recentemente que sua decisão de recusar um papel na franquia “Avatar” gerou uma reação inesperada do diretor James Cameron. Em entrevista, Brolin afirmou que soube da insatisfação de Cameron, mas esclareceu que sua recusa não foi pessoal.

“Ouvi dizer que ele estava bravo”, comentou o ator. “Eu entendo, porque, quando você tem algo em mente e um status como o dele, as pessoas geralmente se sentem gratas pela oportunidade”. Apesar disso, Brolin afirmou que sua decisão foi baseada no projeto, e não em Cameron.

Jos Brolin não revelou qual papel foi oferecido por Cameron ou as razões exatas para ter recusado. No entanto, pouco tempo depois, ele integrou outra grande franquia de ficção científica: “Duna”, dirigida por Denis Villeneuve. Na adaptação dos romances de Frank Herbert, Brolin interpreta Gurney Halleck, mestre de armas da Casa Atreides e um dos principais aliados de Paul Atreides, vivido por Timothée Chalamet.

A franquia “Avatar” continua expandindo seu universo cinematográfico. Após o sucesso de “Avatar: The Way of Water” (2022), a saga deve continuar com “Avatar: Fire and Ash”, programado para 19 de dezembro de 2025.