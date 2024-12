Jake Paul vence Mike Tyson em estreia de esportes ao vivo da Netflix

A Netflix realizou seu primeiro evento esportivo ao vivo na noite de quarta-feira, no AT&T Stadium, no Texas. A atração principal foi a luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson, que durou os oito rounds previstos. Paul saiu vencedor por decisão unânime dos juízes.

Após a luta, Paul mostrou respeito ao lendário oponente. “Mike Tyson… é uma grande honra. Vamos aplaudir Mike, ele é uma lenda. Ele é o melhor que já fez isso. Ele é o GOAT. Eu o admiro, sou inspirado por ele, e não estaríamos aqui hoje sem ele”, afirmou o youtuber e agora pugilista. Tyson, por sua vez, elogiou a performance de Paul e destacou que sua motivação era pessoal: “Eu não provei nada para ninguém, apenas para mim mesmo. Ele é um lutador muito bom”.

A luta foi precedida por três confrontos no card principal. Neeraj Goyat derrotou Whindersson Nunes em uma disputa de super-médios, enquanto Mario Barrios manteve o título de meio-médios do WBC após um empate dividido com Abel Ramos. No co-evento principal, Katie Taylor venceu Amanda Serrano em uma revanche aguardada pelos fãs de boxe feminino.