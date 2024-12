IZA exibe novas fotos e o rosto da filha, Nala

A cantora IZA compartilhou pela primeira vez o rosto da filha, Nala, nascida no último dia 13 de outubro. No anúncio da chegada da filha, a artista apenas publicou uma imagem da mão da menina.

Na postagem mais recente, IZA selecionou um carrossel de fotos em que aparece com a filha nos braços, ao lado de familiares. A cantora também foi vista sentada em uma maca com a filha nos braços, em um registro bem íntimo.

Através de um pequeno vídeo, a menina aparece descansando e IZA faz carinho em seu rosto. A recém-nascida usava uma roupa com o símbolo do Vasco da Gama, time do coração da cantora. Em uma das fotos, a artista destacou a imagem de Nossa Sra. Aparecida, padroeira do Brasil.

O momento íntimo compartilhado por IZA rendeu inúmeros comentários de anônimos e famosos.