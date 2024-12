Ivete Sangalo reponde sobre suposto affair com Xuxa

A cantora Ivete Sangalo participou do programa “Lady Night” e enfrentou o teste do polígrafo, também conhecido como máquina da verdade. Durante a brincadeira, a apresentadora Tatá Werneck perguntou a Ivete se ela já havia tido um “trelelê” com a apresentadora Xuxa Meneghel, o que provocou risos e surpresa no público.

Sem hesitar, Ivete respondeu de forma bem-humorada que havia tido um “ilariê” com Xuxa, momentos de liberdade em que se descobriu como uma mulher mais aberta. No entanto, o polígrafo rapidamente desmentiu a declaração, indicando que a história era apenas uma brincadeira. Apesar disso, o momento garantiu boas risadas e reforçou o clima descontraído do programa.

Xuxa e Ivete, então, relembraram de forma bem-humorada os antigos boatos sobre um suposto romance entre elas, que começaram a circular nos anos 90. Durante um programa do GNT, as duas compartilharam histórias divertidas relacionadas à situação. Segundo Xuxa, os rumores surgiram por conta de sua dificuldade em demonstrar afeto, pois raramente ela diz “eu te amo”.