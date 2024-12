Itens pessoais de Angus Cloud serão leiloados para caridade 16 meses após sua morte

Itens pessoais do ator Angus Cloud, conhecido por seu papel como Fezco em Euphoria, estão sendo leiloados em um esforço de caridade para continuar seu legado de generosidade. A coleção inclui mais de 20 itens da vida e carreira do ator, com destaque para um relógio esqueleto em ouro rosa 18K da Ralph Lauren, avaliado entre US$ 20 mil e US$ 30 mil. Outras peças como um terno Burberry, usado por Cloud no Revolve Social Club em março de 2022, e óculos de sol Louis Vuitton Shadow Square em branco e dourado também serão leiloadas.

O leilão, organizado pela Julien’s Auctions, começou em 14 de novembro e segue até 12 de Dezembro, tanto presencialmente em Los Angeles quanto online. Tanto os leilões presenciais quanto onlinepermitirão que os participantes obtenham esses itens icônicos e únicos relacionados à vida e carreira de Angus Cloud, com o valor revertido para projetos sociais.

Esses itens pessoais de Angus Cloud fazem parte da jornada de solidariedade e generosidade que o ator sempre seguiu em sua vida, e agora a comunidade pode contribuir para que sua lembrança seja perpetuada, ao mesmo tempo em que apoia causas sociais que são próximas do seu coração.